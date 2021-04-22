Пенза, , 13:52 — REGNUM В Пензенской области за прошлый год введено в сельскохозяйственный оборот 37 тыс. гектаров ранее неиспользуемой пашни, в том числе расчищено от древесной и кустарниковой растительности 14 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Наиболее активно используются земли на территории Бессоновского, Городищенского, Иссинского, Колышлейского, Мокшанского, Пензенского, Неверкинского, Шемышейского районов. Минимально используются земли в Бековском, Сердобском и Тамалинском районах.

Работа по возвращению заброшенных земель в севооборот продолжается и в этом году. В рамках программы «Развитие мелиоративного комплекса России» для сельхозтоваропроизводителей предусмотрены средства господдержки в виде субсидий на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий. Субсидии предоставляются по ставке, утвержденной минсельхозом Пензенской области, но не более 70% от всех понесенных затрат.

В субсидии может быть отказано в случае привлечения ее получателя к ответственности за несоблюдение запрета выжигания сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в рамках целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» предусмотрено 9,5 млн рублей средств консолидированного бюджета на культуртехнические мероприятия на площади 1,2 тыс. гектаров.

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