Сеул, , 13:49 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему «коллективного иммунитета». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательские компании Hankook Research, Korea Research, KSTAT Research и Embrain Public.

Согласно результатам опроса, проведённого с 19 по 21 апреля среди 1009 человек старше 18 лет, 69% респондентов считают, что стране не удастся достичь группового иммунитета к ноябрю текущего года. Лишь 24% опрошенных считают, что это возможно.

Между тем, 54% респондентов положительно оценивают действия правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией, 44% — придерживаются противоположной точки зрения.

Что касается антиковидных мер в регионах, то 54% респондентов принимают их и согласны с ними, 39% — считают иначе.