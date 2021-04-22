Новосибирск, , 13:43 — REGNUM Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров в ходе сегодняшней сессии, 22 апреля, акцентировал внимание коллег на ненадлежащем состоянии городских улиц. Он отметил, что новосибирцы просят навести в городе порядок.

«Зимой — по колено в снегу, сейчас — по колено в грязи. Такие дыры на дорогах, что колеса в разные стороны разлетаются и ходовая часть машин не выдерживает. Долго это будет продолжаться? Стыдно, честное слово! Приведите в порядок город в преддверии майских праздников», — привёл Панфёров жалобы жителей Новосибирска и призвал навести чистоту, «чтобы город у нас блестел, а то у нас весна, грязища».

Он подчеркнул, что здесь «вопрос не в политике, не в партийной принадлежности, а в отношении к людям».

Спикер новосибирского парламента Андрей Шимкив подтвердил, что в этом году количество жалоб на санитарное состояние города резко возросло.

«Состояние города вызывает множество вопросов у всех. Не только у депутатов Заксобрания, а у любого горожанина. Все хотят жить в чистом, ухоженном городе. С тротуарами, дорогами и без ям, — отметил Шимкив. — Сегодня эта проблема стоит острее, чем в прошлые годы. Мы, все жители, ездим, ходим и видим, что творится. Вопрос-то стоит не в финансировании. Вы помните: когда несколько раз снегом завалило, исполнительная власть обращалась к нам, мы всегда выделяли деньги. Но сегодня хотелось бы город послушать. Какой график работ? Ведь на сегодня еще даже заводы по производству асфальта не запущены. Мы наконец хотим увидеть реальную дорожную карту — когда и что будет сделано. И когда мы увидим в нормальном состоянии наши улицы, тротуары и дороги?»

Андрей Шимкив поручил в ближайшее время провести внеочередное заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике с участием чиновников мэрии Новосибирска. Вопрос в повестке только один — состояние дорог и наведение порядка в Новосибирске.