Москва, , 13:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяну Москалькову, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Спасибо за проделанную работу. Она очень тяжелая, где-то неблагодарная, но все понимают ее важность. И то, что вы людям помогаете, огромное количество судеб спасаете от проблем, и это все видят, думаю, что ни у кого сомнения не вызывает», — отметил Володин.

Он отметил на качество работы Москальковой на посту омбудсмена.

«Эта работа выполняется очень эффективно, в силу вашей компетенции, профессионального юриста, человека, который прошел в этой жизни все этапы непростой службы в разных сферах. Спасибо!» — сказал спикер Госдумы.