Красноярск, , 13:42 — REGNUM Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Красноярском крае остаётся напряжённой. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в краевом управлении Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, мониторинг, проводимый краевым Центром гигиены и эпидемиологии, выявил в регионе циркуляцию мутировавших штаммов коронавируса — британского и южноафриканского.

В Роспотребнадзоре красноярцам советуют привиться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в Красноярском крае выявлено 69 422 носителя коронавируса, выздоровел 64 031 человек, скончались 3416 ковид-пациентов.

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