Джакарта, , 13:41 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за последние 24 часа выявили 6243 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 22 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 626 812 носителей коронавируса.

За сутки в Индонезии выздоровели 5993 человека. Побороть коронавирус в стране смогли 1 481 449 человек.

В период с 21 по 22 апреля 2021 года от COVID-19 умерли 165 человек. Всего эпидемия унесла жизни 44 172 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии, увеличилось до 6 322 003 человек.

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