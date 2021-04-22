Уфа, , 13:46 — REGNUM Проверку по факту гибели рабочих в Уфимском районе организовали сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По предварительным сведениям, днем 21 апреля 2021 года в карьере рядом с д. Сосновка двое рабочих ЗАО «БашТрансГидроМеханизации» устанавливали трубы для отвода талых вод.

«При выполнении работ главный механик и бригадир начали переправляться на экскаваторе через подтопленный участок. В пути спецтехника опрокинулась, мужчины не смогли выбраться из кабины и скончались на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту организовала доследственная проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате этого несчастного случая получили не совместимые с жизнью травмы 38-летний главный механик и 47-летний бригадир машинистов земснаряда.

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