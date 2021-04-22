Баку, , 13:44 — REGNUM Государственная пограничная служба Азербайджана 22 апреля сообщила об инциденте со стрельбой на границе с Арменией.

«21 апреля вечером подразделения государственной пограничной службы, расположенные в селе Сейидляр Зангиланского района азербайджано-армянской границы, а также позиции пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ, находящиеся в этом районе, подверглись обстрелу (со стороны) армянских военнослужащих», — утверждается в сообщении.

Также указывается, что российские пограничники якобы обратились к своим азербайджанским коллегам по поводу данного инцидента, «заявив, что преступники были в нетрезвом состоянии», и попросили не реагировать на произошедшее.

«Учитывая обращение российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четырнадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 200 тонн гуманитарного груза.