Москва, , 13:40 — REGNUM Депутаты Госдумы должны поддерживать консенсус для блага общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Должен быть консенсус в обществе, и мы, представляя наших граждан здесь, в парламенте, этот консенсус должны поддерживать. Поэтому ваши предложения многие правильные, и находят здесь реализацию, «Единая Россия» их поддерживает», — обратился в ходе заседания к лидерам КПРФ и ЛДПР Володин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе дискуссии призвал отказаться от драпировки мавзолея Ленина.

«У нас в обществе разное отношение к Мавзолею, но наш президент однозначно сказал: не надо принимать решений, которые увеличивают напряжение в обществе. Также и с драпировкой, также и с другими решениями, которые вы предлагаете», — отметил Володин.

«Но давайте честно скажем, мы сейчас говорим более пиететно о Ленине, сегодня, сто лет спустя, чем на тех съездах, когда только его похоронили. Когда не дали даже прочитать его письмо к съезду… Мы сейчас, потомки, более уважительно относимся к Сталину, и это именно потому, что такая атмосфера создана нашим президентом. Хотя Сталин — неоднозначная личность в истории», — добавил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин призвал ценить преимущество РФ – Путина