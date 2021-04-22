Киев, , 13:42 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ДНР в очистном забое ПАО Шахтоуправление «Покровское» произошёл несчастный случай. Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

«20 апреля при креплении нижнего соединения целиковой ряды блока 2−3 произошел обвал породы, в результате чего был смертельно травмирован горняк», — рассказал он.

Мужчина 1975 года рождения скончался от полученных травм.

Напомним, ранее в украинском Нововолынске в результате обрыва шахтной клети пострадали девять человек. У пятерых из них диагностировали тяжёлые травмы.

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