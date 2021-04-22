Киев, 22 апреля 2021, 13:42 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ДНР в очистном забое ПАО Шахтоуправление «Покровское» произошёл несчастный случай. Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.
Мужчина 1975 года рождения скончался от полученных травм.
Напомним, ранее в украинском Нововолынске в результате обрыва шахтной клети пострадали девять человек. У пятерых из них диагностировали тяжёлые травмы.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине рассказали о состоянии пострадавших шахтёров