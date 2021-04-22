Брюссель, , 13:38 — REGNUM Государства — члены Североатлантического альянса глубоко обеспокоены «дестабилизирующими действиями РФ в Евроатлантической зоне». Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета НАТО, состоявшегося 22 апреля.

Читайте также: Чехия грозит России новой высылкой дипломатов

«Союзники выражают глубокую озабоченность в связи с дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в Евроатлантическом регионе, в том числе на территории альянса», — отмечено в заявлении.

Также страны — члены НАТО выразили полную солидарность с Чехией в связи с инцидентом 2014 года на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Однако в документе нет ни слова о возможной коллективной высылке дипломатов России, на которой настаивает Прага.

Ранее по теме: Литва может поддержать Чехию высылкой российских дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил, что Чехия стремится к тому, чтобы все государства НАТО выслали некоторое количество российских дипломатов в знак солидарности с Прагой. По его словам, Прага считает «диспропорциональным» ответ России на высылку из страны российских дипломатов и потому хочет убедить своих партнёров в необходимости давления на Москву.

Также в сюжете: Чехия запросила повторное заседание Совета НАТО по ситуации с Россией

Читайте ранее в этом сюжете: Чехия жаждет ограниченной высылки дипломатов РФ из стран НАТО