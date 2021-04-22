Улан-Удэ, , 13:38 — REGNUM В 2021 году в столице Бурятии Улан-Удэ будут построены сети для подключения к водоснабжению отдалённых микрорайонов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, работы будут проводиться по муниципальной подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры».

В Советском районе сети проложат в микрорайоне Солдатский, Тулунжа, Сокол, Дивизионный, Стеклозавод и так далее. Также воду подведут к домам в отдельные улицы Октябрьского и Железнодорожного районов.

«В прошлом году по этой программе в столице Бурятии построили свыше 9 км сетей. Самую протяженную сеть водоснабжения длиной более одного километра строители проложили в 101 микрорайоне, охватив более 50 домов», — добавили в мэрии.

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