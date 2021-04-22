Москва, , 13:41 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина, сказанные во время послания Федеральному собранию, о недопустимости пересекать «красную черту», касались Донбасса. Об этом 22 апреля заявил писатель и политик Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В то же время одним Донбассом предупреждение Путина не ограничивалось, уверен участник ток-шоу.

«Что касается этих «красных линий». Конечно, это касается Донбасса. Но не только Донбасса. Это и по контексту, и всему остальному понятно», — сказал Прилепин.

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