Белгород, , 13:38 — REGNUM В Белгородской области 22 апреля подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 5760 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Всего в Белгородской области выявлено 36 139 носителей инфекции. Выздоровели 32 246 человек из них 140 пациентов выписаны за минувшие сутки. Продолжают лечение в стационарах 854 белгородца, амбулаторно — 2425 человек, находятся на самоизоляции 9007 жителей. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 614 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 194 890 заявок. Завершили иммунизацию уже 115 098 человек.