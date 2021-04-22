Душанбе, , 13:35 — REGNUM Агентство гражданской авиации Таджикистана потребовало от российских авиакомпаний снизить стоимость авиабилетов. Об этом сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на главу агентства Икрома Субхонзода.

По его словам, российские авиакомпании воспользовались повышенным спросом граждан Таджикистана на авиабилеты в Россию и сильно завысили цены. Субхонзода отметил, что жители республики вынуждены брать кредит для покупки билета.

«Также больше проявляется недовольство граждан страны касательно высокой цены на билеты», — сказал глава агентства. Он посоветовал компаниям увеличить число чартерных рейсов.

По итогам совещания агентство потребовало российские авиакомпании снизить цены на билеты. В противном случае в агентстве пригрозили ограничить число чартерных авиарейсов.

Напомним, авиасообщение между Россией и Таджикистаном было восстановлено с 1 апреля 2021 года. В настоящее время выполняется лишь два регулярных авиарейса в неделю.