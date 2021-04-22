Оренбург, , 13:35 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 71 заражение коронавирусом, что на два больше, чем днем ранее, сообщает 22 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 41 779 носителей коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 2131,67 случая заболевания.

Оправились от болезни 37 866 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. На сегодняшний день в больницах лечение получают 484 оренбуржца. Состояние 169 человек медики оценивают как тяжелое.

Жертвами коронавирусной инфекции в Оренбуржье стали 819 человек, в том числе пятеро — за последние сутки.