Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM Александр Старков утверждён в должности главы министерства финансов Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее назначение Старкова согласовало Законодательное собрание региона. До этого кандидатуру будущего министра согласовали в Министерстве финансов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, кресло главы регионального минфина пустовала с декабря 2020 года после ухода Галины Кулаченко.