Екатеринбург, 22 апреля 2021, 13:38 — REGNUM Александр Старков утверждён в должности главы министерства финансов Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее назначение Старкова согласовало Законодательное собрание региона. До этого кандидатуру будущего министра согласовали в Министерстве финансов РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, кресло главы регионального минфина пустовала с декабря 2020 года после ухода Галины Кулаченко.