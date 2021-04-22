Тюмень, , 13:34 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году материнский капитал получили 15 894 человека. Об этом сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда России доложили депутатам регионального парламента.

Общая сумма перечислений на счета тюменских получателей материнского капитала составила в 2020 году свыше 4,7 млрд рублей. Средства капитала пошли на погашение жилищных кредитов — удовлетворено 6 606 заявлений на 3, 14 млрд рублей; на улучшение жилищных условий — удовлетворено 3 116 заявлений на 1,18 млрд рублей; на обучение детей — 2 178 заявлений на 135,9 млн рублей; на получение ежемесячной выплаты для семей с низким доходом — 3 994 заявления на сумму 239,5 млн рублей.

Размер материнского (семейного) капитала составил 466 617 рублей, если второй ребенок рожден в период с 2007 по 2019 годы включительно; 466 617 рублей, если первый ребёнок рожден с 1 января 2020 года; 616 617 рублей, если второй ребенок рождён с 1 января 2020 года.