Новотроицк, Оренбургская область, , 13:33 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области завершились ремонтные работы на центральной фекальной насосной станции. Об этом сообщает городская администрация.

На 14:15 по местному времени (12:15 мск) 22 апреля оборудование на станции запущено. Вода начала заполнять систему водоснабжения муниципалитета.

Напомним, утром 22 апреля Новотроицк остался без холодной и горячей воды. Причиной стал ремонт задвижки, чей высокий износ был выявлен в ходе проверки коммунальной инфраструктуры. Хотя изначально мэрия указала на нештатную ситуацию и заявила о выходе из строя задвижки. Впоследствии эту информацию с официального аккаунта мэрии в соцсети «В контакте» удалили.

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