Москва, , 13:32 — REGNUM В Совфеде планируют разработать законопроект о навозе, сообщил глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.

«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно», — цитируют сенатора РИА Новости.

По словам парламентария, разработка инициативы займет много времени — «необходимо дать определение навоза, определить, как с ним обращаться, технологию обращения с ним».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии обсуждают возможность решения экологических и энергетических проблем столицы посредством собственной добычи газа, топливо будут добывать не из земных недр, а из навоза.

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