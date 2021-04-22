Москва, , 13:30 — REGNUM В России выплаты неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет будут назначаться исходя из принципа нуждаемости. Об этом 22 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это основано на понятии нуждаемости. Здесь главный принцип — это принцип нуждаемости», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 апреля, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию предложил выплатить на всех школьников, в том числе первоклассников этого года, по 10 тыс. рублей. Он также призвал довести оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет до полного объёма зарплаты матери.

Кроме того, с 1 июля 2021 года детям от 8 до 16 лет, которые воспитываются в таких семьях, будет назначена выплата, средний размер которой составит 5650 рублей.

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