Литл-Рок, США, , 13:33 — REGNUM В сети появился видеоролик со скоростными аэродинамическими испытаниями нового гиперкара Venom F5. Видео с тестами машины размещено на YouTube-канале Hennessey Performance.

Venom F5 является кандидатом на звание быстрейшего автомобиля в мире. Пробный заезд модели проводился на взлётно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в штате Арканзас. Длина полосы составляет 3,5 км.

Мощность мотора на прототипе во время тестов была специально снижена с 1842 л. с. до 900 л. с. Тем не менее автомобиль смог разогнаться до 320 км/ч.

По словам представителей компании, под капотом модели установлен самый производительный двигатель, которым когда-либо оснащали серийные машины. При этом соотношение мощности к массе превышает показатель любого современного дорожного автомобиля.

Напомним, в прошлом году тюнинг-ателье Hennessey представило модель Mammoth на базе Ram 1500 TRX. Заводскую 712-сильную компрессорную «восьмёрку» HEMI специалисты компании заменили в автомобиле на семилитровый 1200-сильный мотор Hellephant от Mopar на основе все того же V8.

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