Евпатория, Крым, , 13:30 — REGNUM Уголовное дело в отношении начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории возбуждено следственными органами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 22 апреля. Чиновник находится в статусе подозреваемого по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этому же делу подозреваемым проходит бывший первый замглавы администрации Евпатории.

По предварительным данным следствия, в июне 2018 года начальник департамента совместно и по согласованию с первым замглавы администрации Евпатории содействовали общему знакомому в незаконном получении права собственности на муниципальную квартиру. Мужчина обратился с заявлением и пакетом документов на приватизацию жилья, предоставленного при прохождении службы в прокуратуре Украины, в МКУ «Распорядительная дирекция имущества городского округа Евпатория». В учреждении выявили основания для отказа в приватизации жилья, об этом было сообщено начальнику ДИЗО. Однако тот забрал документы у специалиста и лично подготовил постановление о приватизации. Первый замглавы администрации Евпатории, зная о ситуации, подписал данный документ. В результате заявитель безвозмездно получил квартиру в личную собственность.

«Начальник ДИЗО администрации города Евпатории задержан. Следствие готовится предъявить ему обвинение по вышеуказанной статье УК и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям иных должностных лиц администрации, имеющих сведения о данной схеме», — сообщили в СК.

В администрации Евпатории проведены обыски, изъята документация и техника, представляющая интерес для следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о задержании двух заместителей главы Евпатории, а также начальника ДИЗО. Задержания связали с расследованием уголовного дела, возбужденного в ноябре 2020 года в отношении бывшего первого заместителя администрации Евпатории. Последний в настоящее время находится под стражей.

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