Евпатория, Крым, 22 апреля 2021, 13:30 — REGNUM Уголовное дело в отношении начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории возбуждено следственными органами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 22 апреля. Чиновник находится в статусе подозреваемого по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По этому же делу подозреваемым проходит бывший первый замглавы администрации Евпатории.
По предварительным данным следствия, в июне 2018 года начальник департамента совместно и по согласованию с первым замглавы администрации Евпатории содействовали общему знакомому в незаконном получении права собственности на муниципальную квартиру. Мужчина обратился с заявлением и пакетом документов на приватизацию жилья, предоставленного при прохождении службы в прокуратуре Украины, в МКУ «Распорядительная дирекция имущества городского округа Евпатория». В учреждении выявили основания для отказа в приватизации жилья, об этом было сообщено начальнику ДИЗО. Однако тот забрал документы у специалиста и лично подготовил постановление о приватизации. Первый замглавы администрации Евпатории, зная о ситуации, подписал данный документ. В результате заявитель безвозмездно получил квартиру в личную собственность.
В администрации Евпатории проведены обыски, изъята документация и техника, представляющая интерес для следствия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о задержании двух заместителей главы Евпатории, а также начальника ДИЗО. Задержания связали с расследованием уголовного дела, возбужденного в ноябре 2020 года в отношении бывшего первого заместителя администрации Евпатории. Последний в настоящее время находится под стражей.
Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ задержала двух заместителей главы администрации Евпатории