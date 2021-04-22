Москва, , 13:30 — REGNUM В Москву с рабочим визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, у которого в ходе данной поездки намечены переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом 22 апреля сообщает агентство БелТА.

Возле трапа самолета белорусского лидера встречали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, а также посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Также известно, что в ходе переговоров лидеры России и Белоруссии проведут обсуждение актуальной повестки отношений двух стран, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения и вопросы, связанные с тематикой Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одной из ключевых тем переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко станет раскрытие диверсионных планов против белорусского государства.