Москва, , 13:45 — REGNUM Важным свидетельством «хорошего прогресса» в борьбе с коронавирусом в России станет снижение числа новых случаев заболевания до 5 тыс. в сутки. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила 22 апреля.

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"Хороший прогресс, который мы наблюдаем в сокращении случаев, не должен быть упущен», — подчеркнула она.

Если с текущих 8−9 тыс. случаев в сутки количество опустится ниже 5 тыс. для всей страны, то при текущем уровне тестирования это стало бы важным признаком растущего контроля над эидемиологической ситуацией, пояснила она ТАСС.

Действия каждого человека значимы, добавила Вуйнович. Она призвала жителей России продолжать носить защитные маски и обеззараживать руки даже на фоне снижения заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 апреля в России зарегистрировали 8996 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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