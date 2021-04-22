Москва, , 13:26 — REGNUM Хотелось бы отметить часть послания президента РФ Владимира Путна, касающуюся алиментов, фразой: «Наконец-то дождались». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко:

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«Уже долгое время я говорю о том, что в данной сфере однозначно требуется вмешательство законодателей. Многие существующие меры по воздействию на злостных алиментщиков не работают.

При этом «уклонисты» постоянно находят новые способы уклоняться от выплат и строгого наказания. Например, очень распространен случай, когда работодатели идут навстречу уклонистам и скрывают реальный доход от судебных приставов. На этот момент я бы обратила внимание в первую очередь.

Я считаю, такие действия должны контролироваться. Также не работает статья о злостном уклонении от уплаты алиментов. Даже если уголовное дело и заводится, то прекращается сразу же после погашения задолженности. Из-за этого у злостных алиментщиков складывается впечатление, что уголовная ответственность их не коснется.

Поэтому для начала я бы доработала уже имеющиеся законы, чтобы система работала как часы. Возможно, тогда и не потребуется создание новых сложных конструкций, чтобы урегулировать алиментный вопрос в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию заявил о том, что система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком.

По словам главы государства, межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

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