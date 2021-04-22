Кемерово, 22 апреля 2021, 13:26 — REGNUM В Кемерове на сегодняшний день, 22 апреля, 40 212 горожан привились от коронавируса препаратом «Спутник V». Из них 16 663 кемеровчанина в возрасте старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. При этом препаратом «ЭпиВакКорона» провакцинировано уже 233 человека, в том числе 96 жителей Кемерова в возрасте старше 60 лет. В городской администрации уточнили, что записаться на прививку можно по номеру 122, в регистратуре поликлиники или через портал vrach42.ru.
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Более 40 тысяч жителей Кемерова поставили прививку от коронавируса
К концу 2020 года в мире были выданы разрешения на использования вакцин от коронавируса, среди которых "Гам-КОВИД-Вак" «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, «BNT162b2» от фирм Pfizer и BioNTech, mRNA-1273, созданной компанией Moderna, CoronaVac китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech. 5 декабря 2020 года массовая вакцинация началась в России, 8 декабря - в Великобритании, затем в США, Евросоюзе, Китае, Израиле и других странах.