Кемерово, , 13:26 — REGNUM В Кемерове на сегодняшний день, 22 апреля, 40 212 горожан привились от коронавируса препаратом «Спутник V». Из них 16 663 кемеровчанина в возрасте старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. При этом препаратом «ЭпиВакКорона» провакцинировано уже 233 человека, в том числе 96 жителей Кемерова в возрасте старше 60 лет. В городской администрации уточнили, что записаться на прививку можно по номеру 122, в регистратуре поликлиники или через портал vrach42.ru.