Москва, , 13:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ценить преимущество России — президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Давайте ценить это время, давайте исходить из того, что наш президент — это преимущество Российской Федерации», — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Он посоветовал почитать доклад разведки США, который ранее был опубликован где-то неделю назад.

«Где они среди шести вопросов, имеющих отношение к России и считая их сильной стороной, как раз говорят о том, что пока в России есть Путин, Россия будет побеждать в мире. Давайте мы, это понимая, осознавать и ценить», — отметил Володин.