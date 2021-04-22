Москва, , 13:24 — REGNUM Сегодня, 22 апреля, цены на нефть марки Brent продолжают снижаться на торгах, снова оказавшись под психологически важной отметкой в $65,00 за баррель и потеряв за утро чуть более 0,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Причин для слабости нефтяного рынка в последние дни хватает. Началось всё 21 апреля со опасений за спрос на энергоносители из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Индии и Японии.

Затем к ним добавился неожиданный рост запасов сырой нефти в США, по данным минэнерго страны за прошлую неделю они выросли на 0,59 млн. баррелей вместо ожидаемого сокращения на 2,97 млн.

И наконец сегодня, 22 апреля, стало известно о позитивных сдвигах в переговорном процессе между США и Ираном. Американская сторона предоставила своим коллегам список санкций, которые будут сняты в обмен на возобновление «ядерной сделки».

Если в этом списке есть снятие эмбарго на поставки иранской нефти, а такой пункт является самым важным для Ирана, то тогда на нефтяной рынок может вернуться от 1,5 до 1,7 млн. б/c, увеличив предложение и создав дисбаланс в пользу снижения нефтяных котировок.

Есть и еще один фактор, который рынок сейчас может не учитывать, это саммит по климату, который пройдет 22−23 апреля и на котором США могут объявить о новых обязательствах по сокращению вредных выбросов.

Если это будет сделано и эту инициативу поддержат лидеры других крупных стран, то будущий спрос на традиционные источники энергии может оказаться под угрозой пересмотра.

Так что давление на нефтяные котировки в ближайшие дни продолжится, и, если цены не удержатся вблизи $65,00 за баррель Brent, следующими целями снижения станут отметки $64,00 и $63,00 за баррель», — считает эксперт.

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