Уфа, , 13:24 — REGNUM 13 должностных лиц уволили в Башкирии в связи с утратой доверия в 2020 году. Об этом 22 апреля сообщил прокурор республики Владимир Ведерников в ходе заседании госсобрания региона, раскрывая информацию о состоянии законности в Башкирии в 2020 году.

Пресс-служба госсобрания передает слова Ведерникова, который сообщил, что всего в прошлом году было выявлено свыше 190 тысяч нарушений закона, в том числе 80 тысяч в сфере надзора за исполнением федерального законодательства.

«Велась активная работа по возмещению ущерба, причинённого действиями коррупционного характера. В этих целях к 5 служащим предъявлены иски об обращении в доход государства их имущества стоимостью более 188 млн рублей. В связи с утратой доверия уволено 13 должностных лиц», — передает слова прокурора Башкирии пресс-служба республиканского госсобрания.

Отмечается, что работники республиканской прокуратуры выявили свыше 108 тысяч нарушений в работе правоохранительных органов региона, к дисциплинарной ответственности было привлечено более шести тысяч должностных лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии при реализации нацпроектов выявили более 250 нарушений.