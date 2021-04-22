Уфа, 22 апреля 2021, 13:24 — REGNUM 13 должностных лиц уволили в Башкирии в связи с утратой доверия в 2020 году. Об этом 22 апреля сообщил прокурор республики Владимир Ведерников в ходе заседании госсобрания региона, раскрывая информацию о состоянии законности в Башкирии в 2020 году.
Пресс-служба госсобрания передает слова Ведерникова, который сообщил, что всего в прошлом году было выявлено свыше 190 тысяч нарушений закона, в том числе 80 тысяч в сфере надзора за исполнением федерального законодательства.
Отмечается, что работники республиканской прокуратуры выявили свыше 108 тысяч нарушений в работе правоохранительных органов региона, к дисциплинарной ответственности было привлечено более шести тысяч должностных лиц.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии при реализации нацпроектов выявили более 250 нарушений.