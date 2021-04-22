Камызяк, Астраханская область, , 13:21 — REGNUM В Астраханской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев в 2019 году 42-летний житель села Образцово-Травино Камызякского района регулярно избивал ремнем и руками своих пятерых детей. Его детям — от девяти до 15 лет, четыре из них — девочки.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.