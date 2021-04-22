Москва, , 13:20 — REGNUM Не сумев дотянуться до отметки 77 руб. на торгах 21 апреля, пара доллар/рубль немного подешевела по итогам сессии. Сегодня, 22 апреля, котировки открылись гэпом вниз, но пока отказываются развивать отступление, удерживаясь над уровнем 76 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«В рамках вчерашнего послания Федеральному собранию президент выбрал довольно сдержанную риторику в высказываниях на тему геополитики, что подтолкнуло нашу валюту к росту.

С другой стороны, более внятному укреплению рубля воспрепятствовало падение нефтяных цен, которые продолжают корректироваться от недавних максимумов преимущественно на фоне тревожных цифр по заболеваемости и смертности от коронавируса в Индии и Японии.

Сегодня на рынках превалирует спрос на риск, но эта тенденция выглядит неустойчиво. Доллар на рынке Форекс торгуется малоактивно и в целом выглядит стабильно, не подавая внятных сигналов российской валюте. В случае дальнейшего отступления пара доллар/рубль нацелится на уровень 76 руб.

Более интересную динамику 22 апреля может показать евро/рубль в контексте предстоящего заседания ЕЦБ. Никаких изменений в монетарной политике не ожидается, но риторика Йеллен в ходе пресс-конференции способна оказать влияние на поведение единой валюты в краткосрочной перспективе.

С начала сессии котировки удерживаются под отметкой 92 руб., и в случае новых попыток снижения первичной целью выступит промежуточная поддержка в области 91,50 руб.», — считает эксперт.

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