Лозанна, Швейцария, , 13:20 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании виртуальной олимпийской киберспортивной серии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба МОК.

«Виртуальная олимпийская серия — это новый уникальный олимпийский цифровой опыт, направленный на расширение взаимодействия с новой аудиторией в области виртуального спорта», — заявил президент МОК Томас Бах.

Он добавил, что концепция этого проекта соответствует олимпийской повестке дня и цифровой стратегии МОК. По его словам, турнир поощряет участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности.

Отмечается, что МОК объявил о сотрудничестве с издателями игр, а также с пятью международными спортивными федерациями — Международной автомобильной федерацией, Международным союзом велосипедистов, Всемирной конфедерацией бейсбола и софтбола, Международной федерацией гребного спорта, Международной федерацией парусного спорта.

Первый турнир пройдёт с 13 мая по 23 июня.