Москва, , 13:20 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Прописывается, что в случае голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

Также сокращается с десяти до пяти дней срок на подачу в соответствующую избирательную комиссию жалобы на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. Сокращается с десяти до семи дней дней срок, отведенный комиссии на рассмотрение такой жалобы.

Аналогичные изменения вносятся в отношении процедуры оспаривания решений окружных комиссий об отказе в регистрации кандидата в депутаты Государственной думы.

Устанавливается, что решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением нарушений в представленных документах, если избирательная комиссия не известила кандидата, избирательное объединение о соответствующих нарушениях и эти нарушения являлись очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент представления документов в избирательную комиссию. Аналогичным регулированием дополняется законодательство о выборе депутатов Госдумы.

Единый день голосования пройдет в сентябре 2021 года.

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