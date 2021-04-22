Краснодар, 22 апреля 2021, 13:17 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждён 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 22 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 21 апреля, сообщалось о 100 новых случаях заражения.
Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 44 673 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 787,1. Выписаны с выздоровлением 39 298 пациентов, скончались 2578 человек.
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По состоянию на 22 апреля 1311 жителей с коронавирусом проходят лечение в стационаре, 67 находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Ещё 1486 пациентов лечатся на дому.