Краснодар, , 13:17 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждён 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 22 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 21 апреля, сообщалось о 100 новых случаях заражения.

«В Краснодаре инфекцию обнаружили у 28 человек, в Сочи — у 17, в Динском районе — у восьми. По пять положительных тестов получили в Геленджике и Мостовском районе. На территории Новороссийска и Горячего Ключа по четыре новых случая заболевания», — сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 44 673 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 787,1. Выписаны с выздоровлением 39 298 пациентов, скончались 2578 человек.

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По состоянию на 22 апреля 1311 жителей с коронавирусом проходят лечение в стационаре, 67 находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Ещё 1486 пациентов лечатся на дому.