Куала-Лумпур, 22 апреля 2021, 13:16 — REGNUM ВМС Малайзии направили корабль MV Mega Bakti для помощи Индонезии в поисках затонувшей подводной лодки Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.
Министр обороны Малайзии Исмаил Сабри бин Яакоб заявил, что королевский флот провел чтение молитвы за благополучие 53 человек, находящихся на борту индонезийской подводной лодки.
Судно Малайзии MV Mega Bakti должно прибыть на место 25 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии подтвердил, что Южная Корея и Индия готовы помочь в поисках затонувшей подводной лодки.
Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея и Индия помогут Индонезии в поисках затонувшей подлодки