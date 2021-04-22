Жуковский, Московская область, , 13:18 — REGNUM Самолет-заправщик Ил-78, у которого заклинило носовую стойку шасси, в штатном режиме совершил посадку в подмосковном аэропорту «Жуковский». Об этом 22 апреля сообщили в экстренных службах.

«Ил-78 приземлился в аэропорту Жуковский. Посадка прошла штатно. Пострадавших нет», — приводит его слова ТАСС.

При этом на борту воздушного судна находились 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийному приземлению в подмосковном аэропорту «Жуковский» из-за проблем со стойкой шасси.