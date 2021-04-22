Сеул, , 13:17 — REGNUM В первом квартале 2021 года экспорт товаров малых и средних предприятий (МСП) Южной Кореи составил $27 млрд, что на 12,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

По их словам, рост показателя обусловлен повышенному спросу на наборы для диагностики коронавирусной инфекции, полупроводников и оборудования для производства полупроводников.

В частности, экспорт пластиковых изделий вырос на 5,3%, косметики — на 14,2%, фармацевтических препаратов — на 462,1%, синтетических смол — на 37,6%, полупроводников — на 32,9%, оборудования для проводников — на 26,1%.

Поставки в Китай выросли на 17,7%, в США — на 7,8%, во Вьетнам — на 2,2%, в Германию — на 195,8%, однако поставки в Японию, напротив, сократились на 1,1%.