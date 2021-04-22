Донецк, 22 апреля 2021, 13:18 — REGNUM Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным является «очередной выходкой». Об этом заявил 22 апреля министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего на форуме «Единство русских: защита прав и свобод», который проходит в Донецке.
По его словам, Зеленский с таким же успехом мог пригласить президента России к себе на кухню.
По его словам, если бы у президента Украины были реальные планы по урегулированию конфликта в Донбассе, он мог бы напрямую обратиться к представителям ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенту России было доложено о словах Зеленского. Путин может ответить, если посчитает нужным.
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