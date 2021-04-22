Москва, , 13:14 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на упрощение оформления сделок с недвижимостью, повышение доступности и качества госуслуг по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Предлагаемые изменения позволят оптимизировать государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, сократят сроки рассмотрения документов и сделают эти процессы более удобными и доступными для граждан и юридических лиц», — заявил Крашенинников.

Так, подать заявление о кадастровом учете, о государственной регистрации прав можно будет, помимо прочего, посредством выездного приема, который будет осуществляться за плату. При этом для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп и некоторых других категорий граждан услуга будет бесплатной.

Выездной прием документов может также осуществляться МФЦ. При этом порядок осуществления МФЦ выездного приема, размеры платы за его осуществление, а также случаи, в которых такая плата не взимается, будут устанавливаться высшим органом исполнительной власти субъекта РФ.

Одновременно кадастровый учет и регистрация прав смогут осуществляться по заявлению нотариуса, если право на объект недвижимости возникло на основании нотариально удостоверенной сделки, в результате которой образован новый объект недвижимости.

Личный кабинет

Предусматривается дополнительная возможность электронной подачи документов и совершения сделок через личный кабинет правообладателя (на сайте Росреестра). При этом идентификация личности правообладателя будет осуществляться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации портала государственных и муниципальных услуг.

Можно будет (без электронной подписи) подать документы для уточнения границ земельных участков; учета и регистрации прав на жилые и садовые дома; учета и регистрации прав в случае раздела, объединения земельных участков; для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости; исправления технических ошибок и так далее, не связанных с отчуждением объектов недвижимости действий.

Кроме того, появится возможность заключения сделок с недвижимым имуществом через личный кабинет правообладателя с использованием такого инструмента как «конструктор договоров».

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