Москва, , 13:53 — REGNUM Россия входит в число наиболее суверенных стран мира. Об этом 22 апреля заявил писатель и политик Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в части его аллегорий и отсылок к сборнику рассказов «Книга джунглей», участник ток-шоу заявил, что российский лидер отобразил реальное положение дел в мир, где в роли тигра Шерхана выступают США, а их европейские сателлиты — в роли шакала Табаки.

«Табаки — не носители субъектности, это окружение Шерхана. Путин взывает к политической субъектности в мире: ну перестаньте подвывать», — заявил политик.

Также он отметил, что страны Евросоюза не субъектны и их правительства не подчиняются народу. Это обстоятельство следует доносить до граждан России, чтобы у них не было иллюзий относительно ситуаций в Евросоюзе.

«Россия — одна из самых суверенных стран мира», — подчеркнул писатель.

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