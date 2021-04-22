Москва, 22 апреля 2021, 13:10 — REGNUM В России с 1 июля необходимо расширить диспансеризацию граждан всех возрастов, заявил 22 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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"С 1 июля необходимо расширить диспансеризацию граждан всех возрастов. Проработать дополнительные меры для борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями», — сказал он.
Кроме того, он рассказал, что будет продолжено обновление парка автомобилей скорой помощи — за три года дополнительно будет поставлено 5 тыс. автомобилей в регионы РФ.