Ташкент, , 13:09 — REGNUM Власти Узбекистана вернут работодателям социальный налог, выплаченный за работников моложе 25 лет. Об этом сообщает агентство «УзА» со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Льгота для работодателей вводится с 1 мая 2021 года до 1 января 2023 года при условии работы молодого работников не менее шести месяцев. Молодым людям начнут выдавать субсидии для начала предпринимательской деятельности.

Размер субсидии составит до 40 базовых расчетных величин (БРВ) ($929). Кроме того, работодателям, принявшим на работу молодых людей, предоставят льготы по аренде объектов, находящихся в госсобственности.

Льготы также предоставят для устройства студентов на практику, на компенсацию обучения иностранным языкам, курсов вождения, а также аренды общежитий.

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