Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Выставочный поединок американского боксёра Флойда Мейвезера с блогером Логаном Полом пройдёт 5 июля. Об этом 22 апреля сообщает The Athletic.

Первоначально бой должен был состояться 20 февраля, но из-за пандемии был перенесён. Согласно условиям договора, Мейвезер должен весить не более 72,5 кг, Пол — не более 86,2 кг.

43-летний Мейвезер является непобеждённым боксёром. На его счету 50 побед в профессиональном боксе (27 нокаутом) и ни одного поражения.

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