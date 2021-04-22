Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В Петербурге уже 117 человек подали заявление на участие в праймериз «Единой России» по выборам кандидатов в Государственную думу. Об этом сообщил 22 апреля глава Заксобрания, лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров.

На праймериз по выборам в Законодательное собрание Северной столицы подано уже около трехсот заявлений.

«Подают люди разного социального положения, разных возрастов, но очень радует, что среди них много молодежи — наши волонтёры, активисты. Я убеждён, что они станут и депутатами», — сказал Макаров.

Он высказал уверенность, что действующие депутаты от «Единой России», хорошо работающие на своих территориях последние пять лет, также смогут получить доверие граждан на праймериз.

Макаров призвал добиться того, чтобы как можно больше граждан зарегистрировались на сайте Госуслуг, чтобы иметь возможность принять участие в праймериз в электронной форме.