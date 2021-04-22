Магас, , 13:07 — REGNUM Для Ингушетии в послании президента РФ Владимира Путина есть моменты, которые наиболее точно отражают самые острые проблемы и предлагают пути их решения. Особенно это касается поддержки семей с детьми, так как Ингушетия является одним из лидеров в России по рождаемости, считает глава региона Махмуд-Али Калиматов.

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"Выделю первостепенный для Ингушетии, лидера демографических рейтингов, вопрос разработки целостной системы мер помощи семьям с детьми. Дополнительные пособия, увеличение выплат по больничным листам при уходе за детьми до семи лет, беспрецедентная мера поддержки неполных семей, будущих родителей, детского отдыха», — прокомментировал глава субъекта послание президента РФ. Помимо этого, важным для республики, по мнению Калиматова, является план по восстановлению реальных доходов населения, рынка труда и самодостаточности региональной экономики. По его словам, руководители профильных министерств Ингушетии уже «приступили к изучению возможностей реализации всех мер поддержки с максимальной для жителей пользой».