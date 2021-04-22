Москва, , 13:07 — REGNUM В новых постковидных реалиях мощь государства определяется не столько военной силой, сколько уровнем экономики, наличием передовых технологий, качеством человеческого капитала и, что важно, численностью проживающих в нем людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина.

«Президент подчеркнул, что конечная цель работы всей системы государственной власти — благополучие наших граждан, их комфортная жизнь.

И, оценивая как наша страна преодолела первые несколько этапов пандемии коронавируса, обратился со словами благодарности к врачам, волонтёрам, ко всем гражданам за перенесенные изнурительные карантинные меры.

Владимир Путин, наверное, впервые за всю историю оглашения посланий использовал обращение «дорогие мои», это было произнесено с очень искренними добрыми человеческими интонациями.

Это подчеркивает, что по мнению главы государства именно гражданская солидарность и бережное отношение к каждой человеческой жизни стали главными факторами того, чтобы Россия лучше многих стран справляется с негативными последствиями пандемии», — высказал своё мнение Константин Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Большой блок был посвящён социальным вопросам.

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