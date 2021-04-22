Москва, 22 апреля 2021, 13:07 — REGNUM В новых постковидных реалиях мощь государства определяется не столько военной силой, сколько уровнем экономики, наличием передовых технологий, качеством человеческого капитала и, что важно, численностью проживающих в нем людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. Большой блок был посвящён социальным вопросам.
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