Ярославль, , 13:05 — REGNUM В Ярославле в течение трёх недель будут звучать сводки с фронта времен Великой Отечественной войны голосом Юрия Левитана. Их будут транслировать копии рупоров РД-10, которые 22 апреля установили на Красной и Богоявленской площадях в рамках проекта «Голос Победы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Громкоговоритель в Ярославле City-yaroslavl.ru

Громкоговорители собрал студент второго курса Ярославского государственного технического университета Григорий Сафронов.

«Более трёх месяцев я искал чертежи, по которым мог бы создать копию РД-10. Чертежами поделились сотрудники Переславского железнодорожного музея. На изготовление одного рупора ушла примерно неделя. Сложнее всего оказалось придать форму фанере и уголкам, которые создают силовую конструкцию рупора. Он получился такой же, как в военные годы, но, конечно, с современной начинкой. Мы создали достоверную копию, которая визуально повторяет оригинал», — рассказал Григорий Сафронов.

Место для установки рупоров выбрано не случайно, в военные годы именно на Красную и площадь Подбельского (Богоявленскую) ярославцы приходили послушать новости с фронта.

«Жители Ярославля смогут проникнуться историей дедов и прадедов, лучше узнать о событиях тех лет», — пояснил начальник отдела поддержки молодёжных социальных инициатив управления по молодёжной политике мэрии города Ярославля Владимир Карпов.

Фронтовые новости 1945 года будут звучать в городе до 15 мая.