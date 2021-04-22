Рязань, , 13:06 — REGNUM В Рязанской области 22 апреля выявлено 48 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 27 419 жителей Рязанской области. Выздоровели 25 829 человек, из них 70 пациентов выписаны за прошедшие сутки. В лечебных учреждениях находится 221 пациент с коронавирусом, в том числе 10 в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

По данным федерального оперативного штаба за сутки зарегистрировано четыре смертельных случая у пациентов с коронавирусом. Всего от осложнений скончался 431 пациент.