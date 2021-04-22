Москва, , 13:05 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать у Владимира Путина об учебнике по истории, который российский лидер подверг резкой критике во время послания Федеральному собранию. Об этом он заявил журналистам.

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«Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике он говорил», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля заявил, что периодически с удивлением читает некоторые школьные учебники, которые написаны «будто не про нас».